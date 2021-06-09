На Прикарпатье снова произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой около 2,6 балла по шкале Рихтера зафиксировали уже в Надвирнянском районе.

Во вторник, 8 июня, в 16:32 в с. Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение. Чрезвычайное происшествие произошло без негативных последствий.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"Измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона было зафиксировано подземный толчок магнитудой около 2,6 балла по шкале Рихтера. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее, 4 июня, землетрясение магнитудой 2 балла по шкале Рихтера зафиксировали в с. Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области. Он также не имел негативных последствий.

Новости мира: вблизи хорватского города Шибеник произошло землетрясение

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку