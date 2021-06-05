У Івано-Франківській області стався землетрус

Підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера зафіксували в Богородчанському районі.

У Івано-Франківській області зафіксували землетрус. Надзвичайна подія сталася 4 червня.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС сьогодні, 5 червня.

"4 червня о 14 годині вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в с. Манява Богородчанського району", - розповіли рятувальники.

Повідомляється, що землетрус у Карпатах не мав негативних наслідків.

"Звернень від громадян до ДСНС не надходило", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні Одеської області відчули землетрус, що стався у Румунії.

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