У Івано-Франківській області стався землетрус

Підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера зафіксували в Богородчанському районі.
У Івано-Франківській області зафіксували землетрус. Надзвичайна подія сталася 4 червня.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС сьогодні, 5 червня.
"4 червня о 14 годині вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в с. Манява Богородчанського району", - розповіли рятувальники.
Повідомляється, що землетрус у Карпатах не мав негативних наслідків.
"Звернень від громадян до ДСНС не надходило", - додали у відомстві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні Одеської області відчули землетрус, що стався у Румунії.