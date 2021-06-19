В Стамбуле произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в районе Картал.

В Стамбуле 19 июня произошло землетрясение магнитудой 3,9.

Землетрясение произошло 19 июня в 15:08 по местному времени.

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Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Эпицентр подземных толчков располагался в районе Картал, а очаг залегал на глубине 7,06 км.

Разрушений и пострадавших в мегаполисе нет.

Напомним, 8 июня в с. Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 балла.

Ранее, 4 июня, землетрясение магнитудой 2 балла по шкале Рихтера зафиксировали в с. Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области.

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