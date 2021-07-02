Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 2 липня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.
В Україні станом на ранок 2 липня зафіксовано 696 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 33 людини, ще 1 197 одужали. Було проведено 44 088 тестів.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Коронавірус в областях
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
м. Київ
|
214213
|
194
|
5195
|
1
|
205036
|
179
|
Вінницька
|
71108
|
5
|
1690
|
0
|
69207
|
11
|
Волинська
|
62174
|
17
|
1196
|
0
|
60610
|
19
|
Дніпропетровська
|
135641
|
36
|
4439
|
5
|
130132
|
75
|
Донецька
|
90685
|
39
|
2359
|
3
|
87942
|
33
|
Житомирська
|
88447
|
13
|
1790
|
1
|
86352
|
21
|
Закарпатська
|
62100
|
5
|
1604
|
0
|
60340
|
18
|
Запорізька
|
104626
|
18
|
2442
|
0
|
101813
|
33
|
Івано-Франківська
|
86674
|
8
|
2100
|
1
|
84473
|
6
|
Київська
|
127434
|
50
|
2752
|
3
|
123873
|
75
|
Кіровоградська
|
20624
|
5
|
841
|
0
|
19421
|
76
|
Луганська
|
26629
|
9
|
947
|
0
|
25472
|
25
|
Львівська
|
137503
|
49
|
3653
|
3
|
132962
|
90
|
Миколаївська
|
69973
|
9
|
1847
|
1
|
67817
|
100
|
Одеська
|
140678
|
53
|
2975
|
0
|
136872
|
103
|
Полтавська
|
77870
|
16
|
1859
|
0
|
75722
|
14
|
Рівненська
|
79507
|
7
|
1205
|
0
|
78105
|
10
|
Сумська
|
77930
|
31
|
1323
|
1
|
76242
|
63
|
Тернопільська
|
70035
|
8
|
1200
|
1
|
68583
|
17
|
Харківська
|
148608
|
33
|
3535
|
4
|
144175
|
49
|
Херсонська
|
35807
|
31
|
1147
|
1
|
34245
|
42
|
Хмельницька
|
88934
|
26
|
1871
|
3
|
86536
|
64
|
Черкаська
|
81793
|
19
|
1313
|
3
|
79985
|
40
|
Чернівецька
|
79953
|
5
|
1793
|
1
|
77843
|
29
|
Чернігівська
|
57551
|
10
|
1348
|
1
|
55826
|
5
Ситуація за весь час пандемії
- Захворіло – 2 236 497 осіб
- Одужало – 2 169 584.
- Летальних випадків – 52 391.