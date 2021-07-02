Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 2 липня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 2 липня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.

В Україні станом на ранок 2 липня зафіксовано 696 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 33 людини, ще 1 197 одужали. Було проведено 44 088 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 214213 194 5195 1 205036 179 Вінницька 71108 5 1690 0 69207 11 Волинська 62174 17 1196 0 60610 19 Дніпропетровська 135641 36 4439 5 130132 75 Донецька 90685 39 2359 3 87942 33 Житомирська 88447 13 1790 1 86352 21 Закарпатська 62100 5 1604 0 60340 18 Запорізька 104626 18 2442 0 101813 33 Івано-Франківська 86674 8 2100 1 84473 6 Київська 127434 50 2752 3 123873 75 Кіровоградська 20624 5 841 0 19421 76 Луганська 26629 9 947 0 25472 25 Львівська 137503 49 3653 3 132962 90 Миколаївська 69973 9 1847 1 67817 100 Одеська 140678 53 2975 0 136872 103 Полтавська 77870 16 1859 0 75722 14 Рівненська 79507 7 1205 0 78105 10 Сумська 77930 31 1323 1 76242 63 Тернопільська 70035 8 1200 1 68583 17 Харківська 148608 33 3535 4 144175 49 Херсонська 35807 31 1147 1 34245 42 Хмельницька 88934 26 1871 3 86536 64 Черкаська 81793 19 1313 3 79985 40 Чернівецька 79953 5 1793 1 77843 29 Чернігівська 57551 10 1348 1 55826 5

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 236 497 осіб

Одужало – 2 169 584.

Летальних випадків – 52 391.

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