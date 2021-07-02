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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 2 липня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 2 липня

УНІАН

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.

В Україні станом на ранок 2 липня зафіксовано 696 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 33 людини, ще  1 197 одужали. Було проведено 44 088 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

214213

194

5195

1

205036

179

Вінницька

71108

5

1690

0

69207

11

Волинська

62174

17

1196

0

60610

19

Дніпропетровська

135641

36

4439

5

130132

75

Донецька

90685

39

2359

3

87942

33

Житомирська

88447

13

1790

1

86352

21

Закарпатська

62100

5

1604

0

60340

18

Запорізька

104626

18

2442

0

101813

33

Івано-Франківська

86674

8

2100

1

84473

6

Київська

127434

50

2752

3

123873

75

Кіровоградська

20624

5

841

0

19421

76

Луганська

26629

9

947

0

25472

25

Львівська

137503

49

3653

3

132962

90

Миколаївська

69973

9

1847

1

67817

100

Одеська

140678

53

2975

0

136872

103

Полтавська

77870

16

1859

0

75722

14

Рівненська

79507

7

1205

0

78105

10

Сумська

77930

31

1323

1

76242

63

Тернопільська

70035

8

1200

1

68583

17

Харківська

148608

33

3535

4

144175

49

Херсонська

35807

31

1147

1

34245

42

Хмельницька

88934

26

1871

3

86536

64

Черкаська

81793

19

1313

3

79985

40

Чернівецька

79953

5

1793

1

77843

29

Чернігівська

57551

10

1348

1

55826

5

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 236 497 осіб
  • Одужало –  2 169 584.
  • Летальних випадків –  52 391.

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