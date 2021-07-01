Курс валют на 2 липня: скільки коштують долар і євро

Курс валют на 2 липня: скільки коштують долар і євро

Вартість долара становить 27,4 гривні, а євро – 32,5 гривні.

У п’ятницю, 2 липня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих двох вихідних – суботи та неділі, 3 та 4 липня.

Офіційні курси валют Нацбанку на 2 липня:

Долар США – 27,38 грн (плюс 16 коп.).

Євро – 32,52 грн (плюс 18 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 1 липня:

Долар США – 27,15/27,40 грн.

Євро – 32,15/32,50 грн.

Антирекорди гривні:

Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).

Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

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