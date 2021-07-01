Курс валют на 2 июля: сколько стоят доллар и евро

Курс валют на 2 июля: сколько стоят доллар и евро

Стоимость доллара составляет 27,4 гривны, а евро — 32,5 гривны.

В пятницу, 2 июля, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших двух выходных — субботы и воскресенья, 3 и 4 июля.

Официальные курсы валют Нацбанка на 2 июля:

Доллар США — 27,38 грн (плюс 16 коп.).

Евро — 32,52 грн (плюс 18 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 1 июля:

Доллар США — 27,15/27,40 грн.

Евро — 32,15/32,50 грн.

Антирекорды гривны:

Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).

Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года).

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