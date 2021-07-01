Курс валют на 2 июля: сколько стоят доллар и евро

Стоимость доллара составляет 27,4 гривны, а евро — 32,5 гривны.
В пятницу, 2 июля, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших двух выходных — субботы и воскресенья, 3 и 4 июля.
Официальные курсы валют Нацбанка на 2 июля:
- Доллар США — 27,38 грн (плюс 16 коп.).
- Евро — 32,52 грн (плюс 18 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 1 июля:
- Доллар США — 27,15/27,40 грн.
- Евро — 32,15/32,50 грн.
Антирекорды гривны:
- Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
- Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года).
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