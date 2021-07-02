Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее чем тысячу.
В Украине по состоянию на утро 2 июля зафиксировано 696 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 33 человека, еще 33 выздоровели. Было проведено 44 088 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
214213
|
194
|
5195
|
1
|
205036
|
179
|
Винницкая
|
71108
|
5
|
1690
|
0
|
69207
|
11
|
Волынская
|
62174
|
17
|
1196
|
0
|
60610
|
19
|
Днепропетровская
|
135641
|
36
|
4439
|
5
|
130132
|
75
|
Донецкая
|
90685
|
39
|
2359
|
3
|
87942
|
33
|
Житомирская
|
88447
|
13
|
1790
|
1
|
86352
|
21
|
Закарпатская
|
62100
|
5
|
1604
|
0
|
60340
|
18
|
Запорожская
|
104626
|
18
|
2442
|
0
|
101813
|
33
|
Ивано-Франковская
|
86674
|
8
|
2100
|
1
|
84473
|
6
|
Киевская
|
127434
|
50
|
2752
|
3
|
123873
|
75
|
Кировоградская
|
20624
|
5
|
841
|
0
|
19421
|
76
|
Луганская
|
26629
|
9
|
947
|
0
|
25472
|
25
|
Львовская
|
137503
|
49
|
3653
|
3
|
132962
|
90
|
Николаевская
|
69973
|
9
|
1847
|
1
|
67817
|
100
|
Одесская
|
140678
|
53
|
2975
|
0
|
136872
|
103
|
Полтавская
|
77870
|
16
|
1859
|
0
|
75722
|
14
|
Ровенская
|
79507
|
7
|
1205
|
0
|
78105
|
10
|
Сумская
|
77930
|
31
|
1323
|
1
|
76242
|
63
|
Тернопольская
|
70035
|
8
|
1200
|
1
|
68583
|
17
|
Харьковская
|
148608
|
33
|
3535
|
4
|
144175
|
49
|
Херсонская
|
35807
|
31
|
1147
|
1
|
34245
|
42
|
Хмельницкая
|
88934
|
26
|
1871
|
3
|
86536
|
64
|
Черкасская
|
81793
|
19
|
1313
|
3
|
79985
|
40
|
Черновицкая
|
79953
|
5
|
1793
|
1
|
77843
|
29
|
Черниговская
|
57551
|
10
|
1348
|
1
|
55826
|
5
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2 236 497
- Выздоровели — 2 169 584.
- Летальных случаев — 52 391.