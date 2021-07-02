Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее чем тысячу.

В Украине по состоянию на утро 2 июля зафиксировано 696 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 33 человека, еще 33 выздоровели. Было проведено 44 088 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 214213 194 5195 1 205036 179 Винницкая 71108 5 1690 0 69207 11 Волынская 62174 17 1196 0 60610 19 Днепропетровская 135641 36 4439 5 130132 75 Донецкая 90685 39 2359 3 87942 33 Житомирская 88447 13 1790 1 86352 21 Закарпатская 62100 5 1604 0 60340 18 Запорожская 104626 18 2442 0 101813 33 Ивано-Франковская 86674 8 2100 1 84473 6 Киевская 127434 50 2752 3 123873 75 Кировоградская 20624 5 841 0 19421 76 Луганская 26629 9 947 0 25472 25 Львовская 137503 49 3653 3 132962 90 Николаевская 69973 9 1847 1 67817 100 Одесская 140678 53 2975 0 136872 103 Полтавская 77870 16 1859 0 75722 14 Ровенская 79507 7 1205 0 78105 10 Сумская 77930 31 1323 1 76242 63 Тернопольская 70035 8 1200 1 68583 17 Харьковская 148608 33 3535 4 144175 49 Херсонская 35807 31 1147 1 34245 42 Хмельницкая 88934 26 1871 3 86536 64 Черкасская 81793 19 1313 3 79985 40 Черновицкая 79953 5 1793 1 77843 29 Черниговская 57551 10 1348 1 55826 5

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2 236 497

Выздоровели — 2 169 584.

Летальных случаев — 52 391.

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