Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 июля

УНИАН

За последние сутки количество заболевших возросло на менее чем тысячу.

В Украине по состоянию на утро 2 июля зафиксировано 696 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 33 человека, еще 33 выздоровели. Было проведено 44 088 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

214213

194

5195

1

205036

179

Винницкая

71108

5

1690

0

69207

11

Волынская

62174

17

1196

0

60610

19

Днепропетровская

135641

36

4439

5

130132

75

Донецкая

90685

39

2359

3

87942

33

Житомирская

88447

13

1790

1

86352

21

Закарпатская

62100

5

1604

0

60340

18

Запорожская

104626

18

2442

0

101813

33

Ивано-Франковская

86674

8

2100

1

84473

6

Киевская

127434

50

2752

3

123873

75

Кировоградская

20624

5

841

0

19421

76

Луганская

26629

9

947

0

25472

25

Львовская

137503

49

3653

3

132962

90

Николаевская

69973

9

1847

1

67817

100

Одесская

140678

53

2975

0

136872

103

Полтавская

77870

16

1859

0

75722

14

Ровенская

79507

7

1205

0

78105

10

Сумская

77930

31

1323

1

76242

63

Тернопольская

70035

8

1200

1

68583

17

Харьковская

148608

33

3535

4

144175

49

Херсонская

35807

31

1147

1

34245

42

Хмельницкая

88934

26

1871

3

86536

64

Черкасская

81793

19

1313

3

79985

40

Черновицкая

79953

5

1793

1

77843

29

Черниговская

57551

10

1348

1

55826

5

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2 236 497
  • Выздоровели —  2 169 584.
  • Летальных случаев — 52 391.
 

Коронавирус в Украине: Минздрав планирует разрешить сочетание вакцин разных типов

Коронавирус в Украине: Минздрав планирует разрешить сочетание вакцин разных типов