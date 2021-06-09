У Болгарії винищувач впав у Чорне море: що відомо про інцидент

Пошуково-рятувальна операція була розпочата негайно і триває досі.

У Болгарії під час військових навчань винищувач ВПС країни МіГ-29 впав у Чорне море.

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Про це повідомляє болгарське видання "BGNES" з посиланням на Міноборони країни.

"Під час виконання навчального завдання над акваторією Республіки Болгарія літак МіГ-29 втратив зв'язок і зник з радарів о 00:45", - повідомило міністерство оборони Болгарії.

За словами міністра оборони Болгарії Георгія Панайотова, доля пілота наразі залишається невідомою.

"Після зникнення з радарів сигналу від винищувача немає. Підтверджую, що винищувач раптово зник з радарів. Я не можу сказати, чи катапультувався пілот, це ще встановлюється", - сказав він.

Зазначається, що наразі триває пошуково-рятувальна операція, у якій беруть участь два фрегати, тральщик, глибиномір для пошуку уламків літака. Через інцидент з винищувачем довелося також відкласти засідання Ради міністрів Болгарії.

Нагадаємо, у Лівії під час військового параду в місті Бенгазі в суботу, 29 травня, розбився винищувач МіГ-21 Лівійської національної армії.

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