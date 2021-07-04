Названо причину смерті 47-річного українця після вакцинації Pfizer

У померлого, який щепився вакциною Pfizer, хронічні захворювання, за даною електронної картки пацієнта, не зареєстровані.

Причиною смерті 47-річного чоловіка невдовзі після щеплення вакциною Pfizer у Вінницькій області попередньо називають гостру серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА у Facebook.

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Водночас, як зазначається, в електронній амбулаторній картці пацієнта хронічні захворювання не зареєстровано. За попередніми результатами судово-медичної експертизи - причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на фоні ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає.

Наразі триває розслідування, експерти чекають на результати морфо-гістологічних досліджень.

В ОДА зазначили, що випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.

"Повідомляємо, що 2 липня мобільною бригадою було вакциновано 138 людей, НППІ на даний час не зареєстровано. У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим – стан задовільний", – сказано в повідомленні.

Як наголосили у Департаменті, вакцинація від COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин.

Нагадаємо, у Вінницькій області помер 47-річний чоловік невдовзі після щеплення вакциною Pfizer. Через кілька годин після уколу чоловік поскаржився на слабкість і нудоту, а пізніше знепритомнів. Лікарі швидкої, які прибули на виклик, врятувати його не змогли.

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Новини України: смерть невдовзі після щеплення – що сталося з чоловіком, який отримав укол Pfizer

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