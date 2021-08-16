В Греции впервые от COVID-19 умер полностью привитый пациент

В Греции впервые от COVID-19 умер полностью привитый пациент

Умерший не имел других заболеваний и прошел полную вакцинацию, говорят врачи.

В Греции зафиксирован первый случай смерти пациента, прошедшего полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом в эфире телеканала Open, как сообщает Lenta.ru, заявил директор отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" Никос Каправелос.

По словам врача, умерший не имел никаких сопутствующих хронических заболеваний. "Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч", — отметил Каправелос.

Врач настаивает, что все непривитые граждане "находятся в большой опасности". Каправелос не уточнил, каким именно препаратом был привит умерший.

Известно, что в Греции на сегодняшний день одобрены вакцины Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно в Греции фиксируют около трех тысяч новых случаев коронавируса.

Напомним, в США умер от последствий COVID-19 парень в возрасте 28 лет, который считал пандемию коронавируса ложной, и вся его семья не решалась делать прививки.

Накануне масштабные протесты против "ковид-паспортов" состоялись в Литве. Акцию устроили напротив парламента и на нее собралось около 5000 человек. В руках митингующие держали флаги, зажигали файеры. Протестующих возмутило решение правительства ввести коронавирусные сертификаты для входа в кафе, магазины и общественный транспорт.

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