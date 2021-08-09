В США на поминках мужчины развернули пункт вакцинации против COVID-19

В США на поминках мужчины развернули пункт вакцинации против COVID-19

Умерший хотел привиться, но не успел.

Во Флориде семья 28-летнего Маркиза Дэвиса, который умер от коронавируса, решила организовать на его поминках тестирование и вакцинацию против COVID-19.

Об этом сообщает ABC.

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О болезни Маркиза узнали в конце июля. Мужчина находился на самоизоляции дома, но со временем ему стало плохо. Его доставили в больницу, где подключили к кислородному аппарату. На ИВЛ мужчина пробыл шесть дней.

"Он просто задыхался. Мне казалось, это ненормально", — вспомнила жена умершего мужчины.

В больнице Маркиз сказал жене, что вакцинируется, как только его выпишут. До этого мужчина сомневался. Впрочем, он не выжил.

Тогда жене в христианском центре Храма веры в Рокледже предложили организовать тестирование на COVID-19 и вакцинацию на поминках Маркиза. Она сразу же согласилась. Жена Маркиза сказала, что это мероприятие должно стать сигналом того, каким опасным является коронавирус.

Напомним, в США умер от последствий COVID-19 парень в возрасте 28 лет, который считал пандемию коронавируса ложной, и вся его семья не решалась делать прививки.

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