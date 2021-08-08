По европейским городам прокатились протесты против паспортов вакцинации

Массовые акции прошли во Франции и Италии.

В Европе прошли протесты против паспортов вакцинации.

Об этом 8 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Самые многолюдные митинги состоялись во Франции — во всей стране на улицы вышли больше двухсот тысяч человек. Больше всего — в Париже, Ницце и Лионе. Французы протестуют уже четвертые выходные подряд, и каждый раз все заканчивалось дракой с полицией. На этот раз, впрочем, обошлось без серьезных столкновений.

Во Франции паспорт вакцинации уже действует во многих общественных местах. А с завтрашнего дня — в больницах, барах, ресторанах, поездах и самолетах.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Тысячи людей протестовали и в Италии. Наибольший митинг состоялся в Милане. Около полторы тысячи человек собрались в Риме. Столкновений с полицией там тоже практически не было.

В Италии паспорт вакцинации уже требуют в ресторанах, музеях, кинотеатрах, на спортивных соревнованиях, от школьных учителей и в университетах.

Новости мира: во Франции и Италии люди протестуют против паспортов вакцинации

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