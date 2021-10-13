Apple сделает меньше iPhone 13: названа причина 

Apple придется уменьшить цели в 2021 года на 10 миллионов устройств.

Американская компания Apple скорректирует планы по производству новых iPhone 13 из-за продолжающейся нехватки чипов для устройств.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

Apple до конца года планировала произвести 90 миллионов новых моделей iPhone, но компании Broadcom и Texas Instruments не смогут поставить необходимое количество деталей для телефонов. Из-за этого Apple, возможно, придется уменьшить цели по производству iPhone 13 в 2021 году сразу на 10 миллионов устройств.

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Как пишет СМИ, Apple является один из главных покупателей чипов в мире, но, несмотря на значительную покупательную способность, сталкивается с теми же проблемами, что и другие производители электроники.

Заметим, что основные производители микросхем предупредили, что спрос будет продолжать опережать предложение и в 2022 году и дольше.

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