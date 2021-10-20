Гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают лучше познать себя.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 20 октября 2021 рассказывает, что Скорпионы имеют прокладывать дорогу своими знаниями, а Дев ожидают испытания.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 20 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Королева мечей"

Работайте и получите достойный результат. В отношениях старайтесь получить больше. На работе отбивайтесь от врагов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж кубков"

Проявите чувство. В отношениях не стесняйтесь проявлять эмоции. На работе стоит действовать, прислушавшись к голосу сердца.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка мечей"

Быт — это еще не основа всего. На работе вас могут обидеть. В отношениях защищайте свои позиции.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж пентаклей"

Задумайтесь о прибыли. В отношениях нужно оценить риски и потери. На работе ищите достойные варианты.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Звезда"

Вас сопровождает счастливая женщина. В любви раскройте свое сердце. А на работе смело двигайтесь вперед.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка мечей"

В отношениях ожидайте испытания. На работе будет трудно. В общем лучше просто пережить этот день.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Не забывайте о старых друзьях. В отношениях не обходите приятелей. А на работе ищите единомышленников.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз мечей"

Прокладывайте дорогу своими знаниями. В отношениях проявите смелость. А на работе не бойтесь делать первый шаг.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Башня"

Все может измениться. В любви измените правила игры. На работе — впереди новые вызовы.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз кубков"

Прыгайте в чувство. В отношениях нужно больше расслабиться. На работе стоит действовать.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Пятерка кубков"

Вы можете почувствовать горечь разочарования. В любви нужно стремиться к большему. На работе сейчас лучше не предлагать свежих идей.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Дурак"

Смотрите под ноги, когда делаете первый шаг. На работе начните новый проект. В отношениях стоит попробовать что-то новое.

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