Салливан озвучил, что считает победой Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает победой Украины, если она выйдет из войны суверенной, демократической, свободной страной.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это значит? Это значит, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, что растет не только в традиционных сферах, но и в сфере высоких технологий, в сферах, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации. Вот что означает победа», – отметил Салливан.

Теперь, сказал он, "это имеет решающее военное измерение, то есть предоставление необходимой поддержки, снабжения и оружия храбрым украинским солдатам, чтобы они могли эффективно делать то, что им нужно, на поле боя".

"У нас есть разведывательное сотрудничество, есть экономическое сотрудничество, есть дипломатия, которую мы проводим вместе, чтобы работать над демократическими реформами и экономическими реформами. Это комплексная, всесторонняя и совместная работа правительства США, которую наш президент определил как ключевой приоритет Соединенных Штатов, чтобы Украина не просто победила, но и добилась успеха", – подчеркнул советник президента США.

Напомним, Пентагон оптимистично настроен в вопросе одобрения Конгрессом США 60-миллиардного пакета помощи Украине. По его словам, у документа "сильная поддержка" как республиканцев, так и демократов в Конгрессе.

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