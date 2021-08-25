Зеленский уволил посла Украины в Канаде

Также Андрея Шевченко уволили с должности представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО)
Президент Владимир Зеленский уволил дипломата Андрея Шевченко с должности посла Украины в Канаде.
Соответствующий указ появился на официальном сайте главы государства.
"Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Канаде и с должности представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", — говорится в документе.
Сам Шевченко поблагодарил нынешнего главу государства Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко за возможность работать на этой должности.
"Это были крутые 6 лет. Я возвращаюсь с благодарностью судьбе и большой верой в украинско-канадскую дружбу. Для этого сегодня есть все — реальное партнерство, планы за горизонт и мощная диаспора, которая создает между нами особую энергию", — отметил он.
Андрей Шевченко был назначен на должность посла Украины в Канаде в 2015 году. Представителем Украины в Международной организации гражданской авиации он стал в 2017 году. Кто заменит Шевченко на этих должностях — пока неизвестно.
Напомним, что правительство уволило председателя Харьковской ОГА и назначило временного главы "Укрзализныци".