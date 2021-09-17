Днепр-1 - Верес: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Подопечные Игоря Йовичевич попытаются прервать победную серию ровенского клуба, которая насчитывает уже три поединка.
В субботу, 18 сентября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги между "Днепром-1" и ровенским "Вересом".
Команды встретятся на "Днепр-Арене". Поединок начнется в 17:00.
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- "Днепр-1" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 13 очков.
- "Верес" (11 баллов) расположился на 8-й строчке. Команда Юрия Вирта выиграла последние три поединка.
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|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
8 тур
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Суббота, 18 сентября / 17:00
|СТАТИСТИКА МАТЧА