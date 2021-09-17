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Дніпро-1 - Верес: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дніпро-1 - Верес: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

СК Дніпро-1

Підопічні Ігора Йовічевича спробують перервати переможну серію рівненського клубу, яка налічує вже три поєдинки.

У суботу, 18 вересня, відбудеться матч 8-го туру української Прем'єр-ліги між "Дніпром-1" і рівненським "Вересом".

Команди зустрінуться на "Дніпро-Арені". Поєдинок розпочнеться о 17:00.

Дивіться пряму трансляцію зустрічі на телеканалі УНІАН ТБ, а також онлайн на нашому сайті.

  • "Дніпро-1" посідає 5-те місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 13 очок.
  • "Верес" (11 балів) розташувався на 8-й сходинці. Команда Юрія Вірта виграла останні три поєдинки.

Читайте також: український футбол на ТБ: де дивитися матчі 8-го туру УПЛ

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22
8 тур
Дніпро-1

Субота, 18 вересня / 17:00
Дніпро. "Дніпро-Арена"
ТВ-трансляція - УНІАН ТБ

 Верес
  СТАТИСТИКА МАТЧУ  
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