Дніпро-1 - Верес: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Підопічні Ігора Йовічевича спробують перервати переможну серію рівненського клубу, яка налічує вже три поєдинки.
У суботу, 18 вересня, відбудеться матч 8-го туру української Прем'єр-ліги між "Дніпром-1" і рівненським "Вересом".
Команди зустрінуться на "Дніпро-Арені". Поєдинок розпочнеться о 17:00.
Дивіться пряму трансляцію зустрічі на телеканалі УНІАН ТБ, а також онлайн на нашому сайті.
- "Дніпро-1" посідає 5-те місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 13 очок.
- "Верес" (11 балів) розташувався на 8-й сходинці. Команда Юрія Вірта виграла останні три поєдинки.
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|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22
8 тур
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Субота, 18 вересня / 17:00
|СТАТИСТИКА МАТЧУ