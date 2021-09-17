Дніпро-1 - Верес: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Підопічні Ігора Йовічевича спробують перервати переможну серію рівненського клубу, яка налічує вже три поєдинки.

У суботу, 18 вересня, відбудеться матч 8-го туру української Прем'єр-ліги між "Дніпром-1" і рівненським "Вересом".

Команди зустрінуться на "Дніпро-Арені". Поєдинок розпочнеться о 17:00.

Дивіться пряму трансляцію зустрічі на телеканалі УНІАН ТБ, а також онлайн на нашому сайті.

"Дніпро-1" посідає 5-те місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 13 очок.

"Верес" (11 балів) розташувався на 8-й сходинці. Команда Юрія Вірта виграла останні три поєдинки.

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ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22

8 тур Субота, 18 вересня / 17:00

Дніпро. "Дніпро-Арена"

ТВ-трансляція - УНІАН ТБ СТАТИСТИКА МАТЧУ

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