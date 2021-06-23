Словакия — Испания: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Текстовый репортаж поединка на "Олимпийском" в Севилье.

В среду, 23 июня, будет сыгран поединок третьего тура групповой стадии финальной части Чемпионата Европы-2020 в квартете E между сборными Словакии и Испании.

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Встреча состоится в Севилье на стадионе "Национальный". Начало поединка — в 19:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Словакия — Испания.

В группе E также выступают команды Швеции и Польши;

В активе Словакии после двух туров три балла, Испанцы имеют в своем активе два очка;

Для выхода в 1/8 финала словакам хватит даже ничьей. Что касается "Фурии Рохи", то им нужна победа. В случае ничьей против Словакии, Испания пройдет дальше, если Польша не победит Швецию.

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