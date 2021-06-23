Словаччина - Іспанія: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Текстовий репортаж поєдинку на "Олімпійському" в Севільї.
У середу, 23 червня, буде зіграно поєдинок третього туру групової стадії фінальної частини Чемпіонату Європи-2020 в квартеті E між збірними Словаччини та Іспанії.
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Зустріч відбудеться в Севільї на стадіоні "Національний". Початок поєдинку - о 19:00 за київським часом.
ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Словаччина - Іспанія.
- У групі E також виступають команди Швеції та Польщі;
- В активі Словаччини після двох турів три бали, Іспанці мають у своєму активі два очки;
- Для виходу в 1/8 фіналу словакам вистачить навіть нічиєї. Щодо "Фурії Рохи", то їм потрібна перемога. В разі нічиєї проти Словаччини, Іспанія пройде далі, якщо Польща не переможе Швецію.