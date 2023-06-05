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Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Ібрагімович завершує кар'єру після закінчення контракту з "Міланом" / Фото: ФК Милан

Футболист поблагодарил болельщиков и пообещал, что всю жизнь будет оставаться фанатом "Милана".

Шведский футболист Златан Ибрагимович заявил о завершении карьеры после окончания контракта с итальянским "Миланом", срок которого истекает 30 июня 2023 года.

О таком решении Златан сообщил после победного для миланского клуба матча против "Вероны" в рамках заключительного тура чемпионата Италии в этом сезоне, передает SkySports.

"Я хочу поблагодарить свою семью за терпение. Хочу поблагодарить свою вторую семью — футболистов. Я благодарю тренера, штаб, менеджеров. Наконец, от всего сердца хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пора попрощаться с футболом, но не с вами ", – сказал Ибрагимович.

Он добавил, что всю жизнь будет оставаться фанатом "Милана".

Ранее мы сообщали, что "Жирона" с ассистом украинца Виктора Цыганкова проиграла заключительный матч сезона и не обеспечила себе выход в еврокубки. Команда на выезде уступила "Осасуне"   со счетом 2:1.

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Дата публикации
Просмотры
196
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