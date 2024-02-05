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Беспилотники атаковали Брянщину: детали

Беспилотники атаковали Брянщину: детали

Россию снова атаковали беспилотники / Фото: ТСН.ua

Тревожная ночь ждет россиян.

Прекращена очередная попытка "украинских террористов" совершить атаку с помощью БПЛА.

Об этом заявил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз в сообщении в социальных сетях.

Мол, силами "ПВО Министерства обороны РФ" уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Выгоничским районом.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают дома. Благодарим наши подразделения "ПВО", — убеждают россияне.

Напомним, в России снова "бавовна": в Волгограде горит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.

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