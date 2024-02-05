Безпілотники атакували Брянщину: деталі

Припинено чергову спробу "українських терористів" зробити атаку за допомогою БПЛА.

Про це заявив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз у повідомленні у соціальних мережах.

Мовляв, силами "ППО Міністерства оборони РФ" знищено ще два безпілотні літальні апарати літакового типу над Вигоничським районом.

"Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні служби працюють дома. Дякуємо нашим підрозділам "ППО", - переконують росіяни.

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Нагадаємо, у Росії знову "бавовна": у Волгограді горить один із найбільших нафтопереробних заводів.

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