У Сумській області пролунало 97 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 4 лютого 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 97 вибухів з мінометів, артилерії, авіації та з БпЛА (FPV-дрон). Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (35 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи), артобстріли (20 вибухів);

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).

Свеська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.

Білопільська громада: ворог вдарив з мінометів (16 вибухів).

Також читайте Бій з ворожою ДРГ на Сумщині: яких втрат зазнали окупанти

Есманьська громада: були мінометні обстріли (6 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи).

Великописарівська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "БІЙ на кордоні! Росія послала своїх бойовиків на Сумщину!"

Нагадаємо, учорашній бій із ворожою ДРГ тривав близько півтори години.

Читайте також: