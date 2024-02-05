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У Сумській області пролунало 97 вибухів

У Сумській області пролунало 97 вибухів

Ілюстративне фото. Ворог і надалі розстрілює Сумщину / Фото: ДСНС України

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 4 лютого 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 97 вибухів з мінометів, артилерії, авіації та з БпЛА (FPV-дрон). Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

  • Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (35 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи), артобстріли (20 вибухів);
  • Хотінська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів).
  • Юнаківська громада: зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).
  • Свеська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.
  • Білопільська громада: ворог вдарив з мінометів (16 вибухів). 
  • Есманьська громада: були мінометні обстріли (6 вибухів). 
  • Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух). 
  • Зноб-Новгородська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи). 
  • Великописарівська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "БІЙ на кордоні! Росія послала своїх бойовиків на Сумщину!"

Нагадаємо, учорашній бій із ворожою ДРГ тривав близько півтори години.

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