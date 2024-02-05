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В Сумской области раздалось 97 взрывов

В Сумской области раздалось 97 взрывов

Иллюстративная фотография. Враг и дальше расстреливает Сумщину / Фото: ГСЧС Украины

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

Стала известна ситуация на приграничных Сумщинах по состоянию на 21.00 4 февраля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 97 взрывов из минометов, артиллерии, авиации и из БпЛА (FPV-дрон). Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманьская, Свеская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

  • Краснопольская громада: совершены минометные обстрелы (35 взрывов), обстрел БпЛА (FPV-дрон) (4 взрыва), артобстрелы (20 взрывов);
  • Хотинская громада: враг избивал из минометов (7 взрывов).
  • Юношеская громада: зафиксирован обстрел БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв).
  • Свеская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию общины.
  • Белопольская громада: враг ударил из минометов (16 взрывов).
  • Эсманьсквя громада: были минометные обстрелы (6 взрывов).
  • Середино-Будская громада: совершен минометный обстрел (1 взрыв).
  • Зноб-Новгородская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию общины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "БОЙ на границе! Россия послала своих боевиков на Сумщину!"

Напомним, вчерашний бой с враждебной ДРГ длился около полутора часов.

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