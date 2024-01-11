На Чернігівщині російська ДРГ розстріляла чоловіка

Загиблий був 1961 року народження.

Напередодні, 10 січня, у Чернігівській області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком.

Про це "Суспільному" повідомив керівник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко.

За його словами, сталося це у Семенівській громаді - між селами Грем’ячка та Леонівка. Звідти до російського кордону пів кілометра.

"Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка", – розповів Сергій Сергієнко.

За його словами, загиблий був 1961 року народження. Чоловік працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

Видання наголошує, що в пресслужбі оперативного командування "Північ" цю інформацію наразі не прокоментували.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 10 січня, окупанти вбила одного мешканця в Донецькій області. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в регіоні загинула 1831 людина.

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