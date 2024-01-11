Негода триватиме: прогноз погоди в Україні на 12 січня

Завтра, 12 січня, в Україні очікується похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря знизиться до -7-12 градусів, на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині до -14 градусів. Вітер буде з північного заходу, помірний, до рвучкого.

Найближчої ночі сніг пройде у західних областях, центральній частині, на півдні та сході.

На півночі буде вночі сухо.

Удень вся територія України належатиме області підвищеного атмосферного тиску - без опадів.

У Києві 12 січня передбачається суха погода із поривчастим північно-західним вітром. Йде похолодання: і вночі, і вдень очікується -7-12 градусів.

Раніше стало відомо, що через негоду на низці основних автошляхів України можуть запроваджуватися обмеження руху, щоб розчистити сніг.

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