Негода триватиме: прогноз погоди в Україні на 12 січня

Очікуються сніг та мороз.
Завтра, 12 січня, в Україні очікується похолодання.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Температура повітря знизиться до -7-12 градусів, на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині до -14 градусів. Вітер буде з північного заходу, помірний, до рвучкого.
Найближчої ночі сніг пройде у західних областях, центральній частині, на півдні та сході.
На півночі буде вночі сухо.
Удень вся територія України належатиме області підвищеного атмосферного тиску - без опадів.
У Києві 12 січня передбачається суха погода із поривчастим північно-західним вітром. Йде похолодання: і вночі, і вдень очікується -7-12 градусів.
Раніше стало відомо, що через негоду на низці основних автошляхів України можуть запроваджуватися обмеження руху, щоб розчистити сніг.
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