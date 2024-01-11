"Шахтар" погодив трансфер першого зимового новачка – ЗМІ

Донецький "Шахтар" остаточно домовився про трансфер атакувального півзахисника "Палмейраса" Кевіна.

За інформацією авторитетного журналіста та інсайдера Фабріціо Романо, сторони вже погодили умови переходу 21-річного бразильця.

Зазначається, що "Шахтар" заплатить "Палмейрасу" за Кевіна 15 мільйонів євро.

Найближчої суботи, 13 січня, бразилець вирушить на проходження медичного обстеження в донецькому клубі перед тим, як буде завершено його трансфер.

⚫️ Excl: Shakhtar Donetsk agree deal to sign Kevin from Palmeiras. Fee for Brazilian talent will be €15m. Here we go.



Understand 2003 born winger will travel in order to undergo medical tests on Saturday.



Deal completed by Paulo Pitombeira, Talents Sports agency. pic.twitter.com/rle9fbfdJq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2024

Раніше бразильські ЗМІ повідомляли, що "гірники" запропонували "Палмейрасу" 10 млн євро плюс 4 млн євро бонусами за Кевіна, однак "зелено-білі" хотіли заробити на продажі свого таланта щонайменше 15 мільйонів євро.

За головну команду "Палмейраса" Кевін зіграв 11 поєдинків, в яких відзначився одним голом. Також він провів 42 матчі у молодіжній команді, забив 15 м'ячів і зробив 6 асистів

На зимову паузу "Шахтар" пішов на четвертому місці в чемпіонаті України, набравши 31 бал після 15 поєдинків. За втраченими очками підопічні Маріно Пушича разом з "Динамо" лідирують в УПЛ.

Перші офіційні матчі нового року "гірники" зіграють 15 і 22 лютого проти французького "Марселя". На кону стоятиме вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи.

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