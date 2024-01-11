"Шахтар" погодив трансфер першого зимового новачка – ЗМІ

Бразильський вінгер Кевін незабаром повинен стати гравцем донецького "Шахтаря".
Донецький "Шахтар" остаточно домовився про трансфер атакувального півзахисника "Палмейраса" Кевіна.
За інформацією авторитетного журналіста та інсайдера Фабріціо Романо, сторони вже погодили умови переходу 21-річного бразильця.
Зазначається, що "Шахтар" заплатить "Палмейрасу" за Кевіна 15 мільйонів євро.
Найближчої суботи, 13 січня, бразилець вирушить на проходження медичного обстеження в донецькому клубі перед тим, як буде завершено його трансфер.
⚫️ Excl: Shakhtar Donetsk agree deal to sign Kevin from Palmeiras. Fee for Brazilian talent will be €15m. Here we go.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2024
Understand 2003 born winger will travel in order to undergo medical tests on Saturday.
Deal completed by Paulo Pitombeira, Talents Sports agency. pic.twitter.com/rle9fbfdJq
Раніше бразильські ЗМІ повідомляли, що "гірники" запропонували "Палмейрасу" 10 млн євро плюс 4 млн євро бонусами за Кевіна, однак "зелено-білі" хотіли заробити на продажі свого таланта щонайменше 15 мільйонів євро.
За головну команду "Палмейраса" Кевін зіграв 11 поєдинків, в яких відзначився одним голом. Також він провів 42 матчі у молодіжній команді, забив 15 м'ячів і зробив 6 асистів
На зимову паузу "Шахтар" пішов на четвертому місці в чемпіонаті України, набравши 31 бал після 15 поєдинків. За втраченими очками підопічні Маріно Пушича разом з "Динамо" лідирують в УПЛ.
Перші офіційні матчі нового року "гірники" зіграють 15 і 22 лютого проти французького "Марселя". На кону стоятиме вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи.
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