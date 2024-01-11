"Шахтер" согласовал трансфер первого зимнего новичка – СМИ

Бразильский вингер Кевин в скором времени должен стать игроком донецкого "Шахтера".

Донецкий "Шахтер" окончательно договорился о трансфере атакующего полузащитника "Палмейраса" Кевина.

По информации авторитетного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже согласовали условия перехода 21-летнего бразильца.

Отмечается, что "Шахтер" заплатит "Палмейрасу" за Кевина 15 миллионов евро.

В ближайшую субботу, 13 января, бразилец отправится на прохождение медицинского обследования в донецком клубе перед тем, как будет завершен его трансфер.

⚫️ Excl: Shakhtar Донецкой ярлык для sign Kevin от Palmeiras. Fee for Brazilian talent will be €15m. Here we go.



Understand 2003 born winger will travel in order to undergo medical tests on Saturday.



Deal completed by Paulo Pitombeira, Talents Sports agency. pic.twitter.com/rle9fbfdJq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 10 января 2024

Ранее бразильские СМИ сообщали, что "горняки" предложили "Палмейрасу" 10 млн евро плюс 4 млн евро бонусами за Кевина, однако "зелено-белые" хотели заработать на продаже своего таланта не менее 15 миллионов евро.

За главную команду "Палмейраса" Кевин сыграл 11 поединков, в которых отличился одним голом. Также он провел 42 матча в молодежной команде, забил 15 мячей и сделал 6 ассистов

На зимнюю паузу "Шахтер" ушел на четвертом месте в чемпионате Украины, набрав 31 балл после 15 поединков. По потерянным очкам подопечные Марино Пушича вместе с "Динамо" лидируют в УПЛ.

Первые официальные матчи в новом году "горняки" сыграют 15 и 22 февраля против французского "Марселя". На кону будет стоять выход в 1/8 финала Лиги Европы.

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