Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Израиль предоставит Украине каски и бронежилеты – Бродский

Дата публикации
Просмотры
677
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Израиль предоставит Украине каски и бронежилеты – Бродский

Посольство Израиля в Украине

Министры обороны Украины и Израиля провели телефонный разговор.

По результатам переговоров, была достигнута договоренность между главами оборонных ведомств двух стран Бени Ганца и Алексея Резникова.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

"Бени Ганц выразил поддержку народу Украины и осудил атаки мирного населения. Также он сообщил о решении Израиля предоставить Украине каски и бронежилеты", – написал Бродский.

Посол также подтвердил готовность Израиля принять двустороннюю встречу Путина и Зеленского.

"В Иерусалиме также могут встретиться делегации двух стран", – сообщил Бродский.

Читайте также:

Следующая публикация