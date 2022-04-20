Израиль предоставит Украине каски и бронежилеты – Бродский

Министры обороны Украины и Израиля провели телефонный разговор.

По результатам переговоров, была достигнута договоренность между главами оборонных ведомств двух стран Бени Ганца и Алексея Резникова.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

"Бени Ганц выразил поддержку народу Украины и осудил атаки мирного населения. Также он сообщил о решении Израиля предоставить Украине каски и бронежилеты", – написал Бродский.

Посол также подтвердил готовность Израиля принять двустороннюю встречу Путина и Зеленского.

"В Иерусалиме также могут встретиться делегации двух стран", – сообщил Бродский.

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