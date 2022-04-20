Ізраїль надасть Україні каски та бронежилети – Бродський

Міністри оборони України та Ізраїлю провели телефонну розмову.

За результатами переговорів, було досягнуто домовленості між главами оборонних відомств двох країн Бені Ганца та Олексія Резнікова.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

"Бені Ганц висловив підтримку народу України та засудив атаки мирного населення. Також він повідомив про рішення Ізраїлю надати Україні каски та бронежилети", – написав Бродський.

Посол також підтвердив готовність Ізраїлю прийняти двосторонню зустріч Путіна та Зеленського.

"В Єрусалимі також можуть зустрітися делегації двох країн", – повідомив Бродський.

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