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Українські піхотинці знищили на Луганщині російських найманців

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Українські піхотинці знищили на Луганщині російських найманців

Військові ЗСУ дали відсіч окупантам біля Попасної на Луганщині.

Королівські піхотинці зі складу 24 ОМБр імені короля Данила в Луганській області знищили найманців із приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер").  

Про це повідомляє Міністерство оборони України. 

​​"Окупанти майже добігли до Попасної, втомилися і отримали "заслужений вічний відпочинок". Королевичі завжди так радо зустрічають усіх, хто зі зброєю в руках приходить на нашу Батьківщину", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Запорізькій області українські захисники ​​"вполювали" півсотні окупантів і 17 одиниць техніки.

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