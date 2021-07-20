На временного президента Мали напали с ножом

Инцидент произошел во время торжеств на мусульманском празднике Курбан-байрам.

На временного президента Мали Ассими Гоита напали двое неизвестных с ножом.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Нападение произошло во вторник, 20 июля, во время молитв в большой мечети столицы Бамако на фоне торжеств по исламского фестиваля Курбан-байрам.

Президент Мали был вывезен с места происшествия, сообщает журналист AFP, который был свидетелем нападения. Других подробностей инцидента пока нет.

Как известно, 26 мая 2021 года полковник Ассими Гоита стал временным президентом Мали в результате второго за последние девять месяцев военного переворота в стране. В августе прошлого года он возглавил первый переворот, в результате которого избранный президент Ибрагим Бубакар Кейта покинул свой пост.

Напомним, в ночь на 7 июля застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию. Огнестрельное ранение также получила первая леди страны.

Министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил, что в убийстве моизму принимали участие не менее 26 человек. Также к убийству президента Гаити причастны подставные колумбийские военные.

Правоохранители убили трех наемников, а 15 колумбийцев и американцы находятся под стражей. Еще несколько членов группировки до сих пор ищут.

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