Первой в ЕС: Франция начинает лечить COVID-19 таблетками

Первые 10 тысяч доз Паксловида в аптеках Франции появятся в эту пятницу.

Во Франции на этой неделе – впервые в ЕС – начнут лечить коронавирус таблетками Паксловид от Pfizer. Это первый в ЕС препарат, одобренный для лечения респираторных вирусных заболеваний.

Об этом сообщает Associated Press в четверг, 3 февраля.

Отмечается, что первые 10 тысяч доз Паксловида в аптеках Франции появятся в эту пятницу.

По рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), лекарство будет назначаться взрослым с симптомами, когда пациентам не нужно дыхание кислородом и у них нет риска осложнения.

На прошлой неделе EMA одобрила использование Паксловида в ЕС. Это произошло после того, как в декабре препарат был одобрен в США и Великобритании.

В ближайшее время должна быть одобрена подобная противовирусная таблетка от компании Merck. Производители обоих препаратов уверяют, что их лекарственные средства будут эффективны против штамма Омикрон.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Министерство здравоохранения ожидает поставки первых 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19 в субботу, 5 февраля. А в регионы уже была доставлена первая партия препарата "Ремдесивир".

Коронавирус в Украине: за сутки снова обнаружили рекордное количество инфицирований

Читайте также: