Проверки на границах в Шенгене: конец свободе передвижения?

Польско-литовская граница / © Getty Images

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Когда в начале июля этого года Польша ввела контроль на границе с Германией и Литвой , это был уже не первый подобный шаг со стороны стран, входящих в Шенгенскую зону. передвижение людей внутри Евросоюза, которая считается одним из важнейших символов евроинтеграции и общей идентичности, испытывает все большие трудности.

Об этом пишет Deutsche Welle .

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска , меры контроля носят временный характер и направлены на прекращение торговли людьми и нелегальной миграции. Однако этот шаг был сделан всего через несколько недель после того, как сама Германия при новом правительстве во главе с канцлером Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) усилила проверки на всех своих сухопутных границах, в том числе с Польшей. Многие наблюдатели в Брюсселе считают, что эти меры отражают уход от европейской солидарности в интересах национальных интересов.

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В интервью DW Бирте Ниэнабер, профессор Люксембургского университета, подчеркнула, что в ЕС происходит медленная эрозия принципа свободного пересечения границ - в этом направлении движется все больше стран-членов.

Эффект домино внутри Шенгенской зоны уже начался

Давид Коломби, исследователь миграции из Центра европейских политических исследований (CEPS) в Брюсселе, согласен с тем, что недавний польско-германский спор о контроле на границе вписывается в более широкую европейскую картину. Франция сохраняет пограничный контроль после терактов в 2015 году. Австрия впервые ввела его на границе со Словенией и Венгрией в сентябре 2015 года, в разгар кризиса с беженцами, и с тех пор продлевает каждые шесть месяцев, ссылаясь на миграционное давление и внутреннюю безопасность.

Словения начала проводить проверки на границе с Хорватией менее чем через год после вступления последней в Шенгенскую зону, ссылаясь на рост миграции и опасения по поводу организованной преступности. А Германия, долго сопротивлявшаяся усилению контроля на своих границах, начала расширять его осенью прошлого года, осуществляя выборочные проверки, и этот шаг Еврокомиссия до сих пор официально не оспаривала. Согласно законодательству ЕС такие проверки разрешаются только в исключительных случаях и должны быть временными.

"Эти пограничные проверки - чистый политический символизм, который не дает реального эффекта по поводу сдерживания миграции", - отмечает Бирте Ниэнабер. видимым мероприятием, которое пользуется популярностью у части электората.

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Символические жесты на границах

Но насколько эффективен пограничный контроль внутри Шенгена на самом деле? Официальная статистика ставит под сомнение целесообразность проверок в пределах Шенгена . вернула в Польшу около 1000 мигрантов, что не сильно отличается от показателей предыдущих лет.

Контрабандисты или те, кто пытается въехать в страну нелегально, точно знают, как избежать контрольно-пропускных пунктов, уверена эксперт по миграции Бирте Ниэнабер: "Контроль их не останавливает. Власть лишь создает иллюзию контроля".

Давид Коломби из CEPS соглашается с тем, что такая политика больше направлена на внешний эффект, чем на реальный результат. И отмечает, что страны Шенгена до сих пор не смогли доказать необходимость контроля на границах между ними, например, для сдерживания миграции или предотвращения терактов.

Экономический ущерб от контроля внутри Шенгенской зоны

Между тем, жители приграничных районов, особенно таких стран, как Люксембург, Австрия и Польша, уже испытывают негативные последствия: увеличение времени ожидания при пересечении границы, нарушение цепочек поставок и рост расходов для местного трансграничного бизнеса.

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Подробное исследование Европарламента по этому поводу показало, что возобновление контроля на внутренних границах Шенгенской зоны приводит к значительным потерям времени: 10-20 минут для легковых автомобилей и 30-60 минут для большегрузных. И это обходится транспортному сектору примерно в 320 миллионов евро – такова цена задержек без учета более широких экономических последствий.

Болгарская ассоциация логистики недавно подсчитала, что задержки на границах обходятся сектору в 300 миллионов евро в год. С тех пор, как Румыния и Болгария присоединились к Шенгенской зоне в 2025 году, трансграничное движение значительно увеличилось и стало более эффективным в обеих странах. Только за первые три месяца текущего года трафик между соседними государствами вырос на 25%. По данным Агентства дорожного управления Румынии, более 160 000 автомобилей пересекли болгарско-румынскую границу - по сравнению со 128 000 за тот же период годом ранее.

Среднее время ожидания на пограничных переходах сократилось с более чем 10 часов до менее двух. Для региональных перевозчиков и приграничных городов, зависящих от бесперебойности торговых потоков, это означает ускорение поставок и улучшение экономических перспектив. Возвращение к строгому контролю на границах, предупреждают эксперты, может свести на нет этот прогресс, ударив не только по цепочкам поставок, но и по доходам тысяч людей, зависящих от беспрепятственного ежедневного пересечения границы.

Шенгенские правовые ограничения тихо обошли?

Законодательство Евросоюза допускает внутренние пограничные проверки в исключительных случаях: они должны быть ограничены шестью месяцами, а их продление четко обосновываться. Однако некоторые страны-члены ЕС просто продолжают продлевать их. Франция почти непрерывно проводит такой контроль почти десять лет. Австрия, Дания, Швеция и в настоящее время Германия также действуют в рамках долгосрочных исключений.

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"Мы видим, что в некоторых странах-участницах Шенгенского соглашения эти пограничные проверки становятся постоянными. Это никогда не было его целью", - констатирует Давид Коломби. И объясняет, что Еврокомиссию критикуют за то, что она не обеспечивает соблюдение ограничений более жестко, например, с помощью соответствующих процедур. А это может привести к риску появления эффекта домино, предупреждает эксперт.

Польская пограничная служба, полиция и таможенная и налоговая службы проводят проверки после того, как польское правительство возобновило контроль с целью борьбы с нелегальной миграцией. / © Getty Images

Просмотр Шенгенского соглашения – отказ ли от него?

Евросоюз и его лидеры осознают угрозу. Если проверки на внутренних границах ЕС станут постоянными, Шенгенское соглашение может полностью перестать действовать. Это не только нарушит свободное передвижение людей, товаров, услуг и капитала – основу единого рынка ЕС, но и подорвет юридическую целостность основополагающих договоров, увеличит затраты для бизнеса, замедлит цепочки поставок и, возможно, подорвет доверие граждан к самому европейскому проекту.

В настоящее время Еврокомиссия работает над обновлением Шенгенского кодекса о границах и запуском двух цифровых инструментов управления контролем над границами: системы въезда/выезда (ESS) и ETIAS – платформы для проверки визовых разрешений. Обе системы призваны улучшить отслеживание въезжающих в Шенгенскую зону граждан стран вне ЕС и снизить необходимость внутренних проверок.

В Еврокомиссии утверждают, что эти реформы являются эволюцией Шенгенского соглашения, а не его разрушением. Однако Давиде Коломби из CEPS считает, что для того, чтобы Шенген выжил, ему нужно нечто большее, чем изменения законодательства или новые цифровые инструменты. Коломби. По его мнению, в первую очередь тема миграции должна быть деполитизирована, чтобы сместить фокус общественных дебатов в сторону от неэффективных мер, таких как пограничный контроль.

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И Коломби, и Ниэнабер скептически относятся к тому, что это произойдет в ближайшее время. безопасности, Шенгенская зона может скоро развалиться.

Что стоит на кону для Европы?

Если это произойдет, экономический ущерб может быть очень серьезным. Восстановление пограничного контроля замедлит товародвижение, нарушит цепочки своевременных поставок и увеличит транспортные расходы, особенно в таких отраслях экономики, как сельское хозяйство, розничная торговля и промышленность. Работникам трансграничных предприятий придется дольше добираться на работу, а малый бизнес в приграничных регионах может лишиться важных клиентов. Для обычных граждан это может означать увеличение очередей на границах, повышение цен в магазинах и сокращение доступа к услугам и рынкам труда за границей.

Но символические, нематериальные потери могут быть не менее значительными, предупреждает Коломби: "Шенгенская зона – это один из самых заметных символов общеевропейской идентичности и флагманское достижение". Если она разрушается, то исчезает и самый очевидный способ ощутить ЕС как транснациональный проект, направленный на интересы граждан.

Чтобы предотвратить это, ЕС и его государства-члены, по мнению экспертов, должны вновь подтвердить основную идею Шенгенского соглашения: европейцы должны иметь возможность свободно перемещаться по общему континенту без страха, задержек или политического позерства со стороны властей.

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Авторы: Тесса Клара Вальтер , Егор Филин