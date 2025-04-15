Россия хочет разместить военные самолеты возле Австралии

Российский бомбардировщик Ту-95

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Россия хочет разместить военные самолеты у Австралии.

Об этом пишет Janes.

Москва требует разрешения на использование авиабазы Манухуа в Папуа-Новой Гвинее — всего в 1200 км от австралийского Дарвина.

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Это вызвало беспокойство в Канберре. Премьер Альбанезе уже обратился за разъяснениями к Индонезии и заявил: «Мы не хотим российского влияния в нашем регионе».

База расположена недалеко от важнейших военных объектов США и Австралии.

В России и Индонезии пока не комментировали сообщения, но аналитики говорят, что маловероятно, что запрос РФ получит согласие ввиду геополитических рисков и политики Индонезии, которая против того, чтобы другие государства строили здесь военные базы.

Напомним, в России впервые за полгода совершил взлет редкий самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Как известно, он способен обнаруживать цели на расстоянии до 400 км.

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