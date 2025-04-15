Російський бомбардувальник Ту-95 / © Janes.com

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Росія хоче розмістити військові літаки біля Австралії.

Про це пише повідомляє Janes.

Москва просить дозволу на використання авіабази Манухуа в Папуа-Новій Гвінеї — всього за 1200 км від австралійського Дарвіна.

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Це викликало занепокоєння в Канберрі. Прем’єр Альбанезе вже звернувся за поясненнями до Індонезії та заявив: «Ми не хочемо російського впливу в нашому регіоні».

База розташована недалеко від важливих військових об’єктів США та Австралії.

У Росії та Індонезії поки не коментували повідомлення, але аналітики кажуть, що малоймовірно, що запит РФ отримає згоду, зважаючи на геополітичні ризики та політику Індонезії, яка проти того, аби інші держави будували тут військові бази.

Нагадаємо, в Росії вперше за пів року здійснив зліт рідкісний літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Як відомо, він здатен виявляти цілі на відстані до 400 км.

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