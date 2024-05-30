Стефанишина рассказала, чего ждать Украине от саммита НАТО в Вашингтоне

Саммит состоится в июле этого года.

На предстоящем в июле саммите лидеров НАТО в Вашингтоне у союзников будет конкретная позиция относительно членства Украины в НАТО, его необратимости и относительно дорожной карты такого членства.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона "Единые новости".

Она отметила, что саммит должен стать платформой для принятия стратегических решений по противовоздушной обороне Украины, и проходят соответствующие консультации на двустороннем уровне.

" Мы как раз тестируем Альянс на предмет того, способен ли НАТО скоординировать эти усилия, чтобы закрыть украинское небо или через двусторонние решения или более комплексные решения ", — указала чиновник.

Напомним, в июле лидеры стран-членов НАТО соберутся в Вашингтоне на юбилейный саммит, посвященный 75-летию Альянса.

Читайте также: