Стефанішина розповіла, чого очікувати Україні від саміту НАТО у Вашингтоні

Саміт відбудеться у липні цього року.

На майбутньому саміті лідерів НАТО у Вашингтоні, який відбудеться у липні, у союзників буде конкретна позиція щодо членства України в НАТО, його незворотності й стосовно дорожньої карти такого членства.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вона наголосила, що саміт має стати платформою для ухвалення стратегічних рішень щодо протиповітряної оборони України, і відбуваються відповідні консультації на двосторонньому рівні.

"Ми якраз тестуємо Альянс на предмет того, чи спроможний НАТО скоординувати ці зусилля, щоб закрити українське небо чи через двосторонні рішення чи через більш комплексні рішення", – вказала урядовиця.

Нагадаємо, у липні лідери країн-членів НАТО зберуться у Вашингтоні на ювілейний саміт, присвячений 75-й річниці Альянсу.

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