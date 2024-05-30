Удары по РФ: Блинкен намекнул на смену позиции Вашингтона

В США будут корректировать свою позицию.

Администрация Джо Байдена может "терпимо" относиться к ударам украинских военных по территории России. Вашингтон будет "адаптировать и корректировать" свою позицию в зависимости от ситуации на поле боя.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет The New York Times.

По его словам, США не поощряли и не поддерживали такие атаки, однако отметил, что украинцы должны сами принимать решение о том, как лучше защищаться. Чиновник добавил, что эту позицию он высказывал ранее и отметил, что правительство США "адаптировалось и корректировало позицию по мере надобности".

Он также ответил на вопрос журналиста о том, означают ли его слова, что США могут поддержать атаки Украины по отношению к России.

"Адаптация и корректировка означают именно это", – пояснил госсекретарь.

Напомним, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон 3 мая заявил, что ВСУ имеют право избивать по объектам РФ оружием, предоставленным Лондоном.

Польские власти также не ограничивают Украину в применении оружия, которое передает Варшава, для ударов по целям на территории России.

По данным СМИ, Берлин склоняется к тому, чтобы разрешить Украине бить по РФ немецким оружием.

Кроме того, Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств Альянса разрешить Украине избивать западное оружие по военным целям на территории России.

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