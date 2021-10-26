У Меркель закончились полномочия канцлера Германии

Ангела Меркель посетила сегодняшнее заседание парламента в статусе гостьи. Впервые за 31 год она уже не является членом Бундестага.

Во вторник, 26 октября, спустя месяц после парламентских выборов в Германии, официально завершились полномочия канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Также сегодня состоялось первое заседание Бундестага нового созыва.

"Именем ФРГ работа на посту канцлера доктора Ангелы Меркель собранием Бундестага от 26 октября 2021 года объявляется оконченной", — отметил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Согласно статьи 69 Конституции Германии, президент может потребовать от канцлера продолжить рабоату на своем посту до назначения преемника. Кабинет министров Германии ещё не сформирован, поэтому старое правительство и канцлер завершают свой срок лишь формально и будут продолжать исполнять свои обязанности.

Франк-Вальтер Штайнмайер уже официально попросил Меркель остаться на посту до избрания нового канцлера.

Меркель посетила сегодняшнее заседание парламента в статусе гостьи. Впервые за 31 год она уже не является членом Бундестага. Меркель была на посту канцлера 16 лет.

Также Бундестаг нового созыва сегодня уже выбрал нового председателя. Им стала социал-демократ Бербель Басс — третья женщина на этом посту в истории Германии.

Напомним, что на парламентских выборах в Бундестаг, которые прошли в Германии 26 сентября выиграла Социал-демократическая партия (СДПГ) с 25,7 процента голосов. Блок Меркель ХДС/ ХСС набрал 24,1 процента.

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