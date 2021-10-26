Саша Бо о том, как лечится от булимии: "Заработать на дом было проще"

Саша Бо о том, как лечится от булимии: "Заработать на дом было проще"

У блогерши расстройство пищевого поведения.

Популярная Instagram-блогерша Саша Бо недавно призналась, что страдает от булимии и лечится от этой болезни.

Знаменитость говорит, что уже больше месяца общается с психоаналитиком и специалистом по пищевому поведению. Кроме того, она прорабатывает свои проблемы.

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

"Я много говорю о детстве, копаюсь в нем и ищу ответы на вопросы. Я анализирую свою деятельность: осуждение, критика и хейт — это вещи, которые по дефолту идут в подарок к публичности. Я прощаю все неприятные слова а моей внешности, потому что кто-то так проявлял свою любовь, а у кого-то не было настроения", — поделилась Саша.

Блогерша говорит, что после развода ее булимия превратилась в анорексию, ведь она похудела на 8 кило. Тем не менее, она постепенно выздоравливает. Саша уже набрала 4 кило.

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

"Я на верном пути к абсолютному ментальному здоровью, потому что львиной доли всех триггеров, которые разрушали мою психику, — я избавилась и продолжаю избавляться каждый день. Путь сложный и долгий, но это моя цель. Самая трудная цель, на самом деле. Заработать на дом, бизнес и авто было как-то проще", – говорит знаменитость.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку