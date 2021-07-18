В мире сделали более 3,6 миллиарда прививок от коронавируса

В мире сделали более 3,6 миллиарда прививок от коронавируса

Человечество делает уверенные шаги к коллективному иммунитету.

По состоянию на 18 июля в мире сделали более 3,6 миллиарда прививок против коронавируса. Вакцинацию проводят в 180 странах.

За последние сутки в мире прививали 32,1 миллиона человек, о чем свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

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Китай остается лидером по количеству прививок — 1,44 миллиарда введенных доз. Некоторые города заявили, что полная вакцинация необходима и для посещения общественных мест. А на Сейшельских островах самый высокий процент полностью вакцинированного населения — 72%.

Страны Евросоюза полностью вакцинировали 43,3% населения, а в США — 48,5%. В Бразилии и Индии показатели пока сравнительно ниже — 15,9 и 5,9% полностью вакцинированных граждан.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 18 июля зафиксировано 229 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 8 человек. Было проведено 26 082 тестов.

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