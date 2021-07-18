Что такое Battle.net и как пользоваться сервисом

Что такое Battle.net и как пользоваться сервисом

Battle.net: что это, как скачать клиент и зарегистрироваться на сервисе

Battle.net – это сервис для запуска игр от компании Blizzard (и не только), получения бесплатных пробных версий и покупки игр в онлайн-магазине, а также социальная платформа.

Существует браузерная версия, которая ограничивается, собственно, онлайн-магазином, а также мобильное приложение и программа на ПК. В приложении доступны чаты, группы, переписка с "друзьями" и личный профиль. В ПК-версии, кроме выше перечисленного, доступны новости по играм, информация об обновлениях и другие полезные функции.

В этой статье мы расскажем, как установить Battle.net и пользоваться сервисом, а также какие игры в нем сейчас доступны.

Как скачать Battle.net

Скачать Battle.net можно на shop.battle.net, официальном сайте Blizzard Entertainment, а также на сайтах отдельных игр компании (World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch и др.).

В основном, ссылка на скачивание доступна в футере этих сайтов.

Как зарегистрироваться на Battle.net

Регистрация на Battle.net проходит в несколько этапов. Прежде всего, нужно будет указать страну проживания и возраст. После может потребоваться пройти капчу. Следующим этапом станет введение имени и фамилии. Лучше указать настоящие, так как они не отображаются у других пользователей, но могут быть использованы для проверки личности при обращении в службу поддержки.

На очередном этапе попросят ввести адрес электронной почты и номер мобильного. Второе поле не обязательное, но поможет защитить аккаунт. Следующим этапом идет принятие условий использования сервиса. Далее нужно будет задать пароль.

Под конец вас попросят создать BattleTag – имя пользователя, которое будет отображаться в играх и по которому вас смогут добавлять в "Друзья". Помимо выбранного псевдонима, вам также будет присвоен номер через #, при добавлении пользователя в "Друзья" или для совместной игры, его нужно будет ввести в поиске вместе с никнеймом. BattleTag можно один раз сменить бесплатно.

После регистрации не забудьте подтвердить свою электронную почту. На указанный вами адрес придет письмо, в нем будет ссылка, по которой нужно перейти.

Игры Blizzard в Battle.net

Состоянием на июль 2021 года в Battle.net доступно 16 игр. Из них 11 – от компании Blizzard. Посетите в клиенте вкладку "Все игры", чтобы найти их список.

World of Warcraft (можно купить подписку или скачать бесплатную пробную версию, в которой доступно развитие персонажа до 20 уровня);

World of Warcraft: Classic (чтобы получить к ней доступ, достаточно иметь подписку на WoW);

Hearthstone (бесплатная);

Heroes of the Storm (бесплатная);

Overwatch (платная);

Diablo III (платная);

Diablo II: Resurrected (предзаказ);

StarCraft (бесплатная);

StarCraft: Remastered (платная);

StarCraft II (бесплатная);

Warcraft III: Reforged (платная).

Также в магазине продается набор классических игр Blizzard Arcade Collection.

Другие игры в Battle.net

Так как Blizzard Entertainment стала дочерней компанией Activision Blizzard, в Battle.net также доступны и ключевые проекты Activision. Среди них:

Call of Duty: Warzone (бесплатная);

Call of Duty: Black Ops Cold War (платная);

Call of Duty: Black Ops 4 (платная);

Call of Duty: Modern Warfare (платная);

Call of Duty: Modern Warfare 2 (платная);

Crash Bandicoot 4 (платная).

Как делать покупки в Battle.net

Чтобы приобрести игру или дополнительный контент в Battle.net, нужно либо привязать к аккаунту свою банковскую карту, либо пополнить кошелек Battle.net. Кошелек можно пополнять не только себе, но и "другу". Существуют подарочные карты с кодами для пополнения, их можно приобрести в магазинах вроде Prom или Rozetka. Кошелек также можно пополнить картой, для этого не обязательно привязывать ее к учетной записи.

Чтобы настроить способ оплаты, нажмите на свой BattleTag в правом верхнем углу и выберите "Просмотр учетной записи". По ссылке вы перейдете в свой аккаунт на сайте Battle.net. Вкладка "Способы оплаты" находится в меню слева.

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