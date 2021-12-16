В Польше обнаружили первый случай "Омикрона"

Пациентка, больная "Омикроном", чувствует себя хорошо.

Министерство охраны Польши подтвердило первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает Минздрав Польши.

"Мутацию обнаружили в образце, взятом у 30-летней гражданки Лесото. Пациентка находится на изоляции и чувствует себя хорошо", — говорится в сообщении Минздрава.

В министерстве отметили, санитарная инспекция Польши приняла все необходимые меры из-за появления нового штамма "Омикрон" в государстве.

Следует отметить, что по состоянию на 15 декабря ВОЗ сообщала, что "Омикрон" уже обнаружили в 77 странах, но, вероятно, он уже в большинстве государств.

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