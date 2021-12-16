У Польщі виявили перший випадок "Омікрона"

У Польщі виявили перший випадок "Омікрона"

Пацієнтка, хвора на "Омікрон" почувається добре.

Міністерство охорони Польщі підтвердило перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це інформує МОЗ Польщі.

"Мутацію виявили ​​у зразку, взятому у 30-річної громадянки Лесото. Пацієнтка перебуває на ізоляції і почувається добре", — ідеться у повідомленні МОЗ.

У міністерстві зауважили, санітарна інспекція Польщі вжила всіх необхідних заходів через появу нового штаму "Омікрон" у державі.

Слід зазначити, станом на 15 грудня ВООЗ повідомляла, що "Омікрон" уже виявили у 77 країнах, але, ймовірно, він є вже у більшості держав.

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