В РФ снова громко.

В России, 19 декабря, жители Краснодара сообщают о звуках взрывов. В город виден дым.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

Очевидцы сообщают, что от одной из строящихся многоэтажек идет дым.

По предварительным данным, причина громкого взрыва – преодоление самолетом звукового барьера.

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"Бавовна" в РФ – что известно

Российские власти заявили об атаке на Курскую область. В частности, говорится, что "беспилотники ВСУ" атаковали Дмитровский и Железногорский районы Курской области РФ.

В пятницу, 15 декабря, в Мелитополе Движение Сопротивления провело успешную диверсию и подевало железнодорожный поезд. Он помогал России обеспечивать свои войска.

В оккупированной Феодосии (Крым) раздались взрывы утром 11 декабря, после которых в небе поднимается столб дыма.

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