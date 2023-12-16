В Курской области РФ — три прилета и повреждена ЛЭП: власти обвиняют "беспилотники ВСУ"

Российские власти заявили об атаке на Курскую область.

В частности, говорится, что "беспилотники ВСУ" атаковали Дмитровский и Железногорский районы Курской области РФ.

Об этом заявил губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт.

Мол, обошлось без пострадавших.

"В селе Крупец Дмитровского района три прилета. По предварительной информации, в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар был нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева — повреждена компрессорная станция. Подомовый обход продолжается. Глава района на месте", — говорится в пресс-службе. сообщении.

Также в железногорском районе "беспилотники ВСУ" повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского ГОКа. Аварийные бригады выехали на место для устранения последствий.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило, что якобы "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку" по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Там утверждают, что над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 "украинских" беспилотных летательных аппаратов.

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