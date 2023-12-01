Таропрогноз на декабрь 2023: что карты нам предвещают

Таро – это карточное бревно с четко выраженной структурой. Карты Таро появились около 1430 г. в Италии. Сначала они использовались для салонных игр, однако позже добавились эзотерические и символические трактовки. Современный бум на карты Таро охватил планету в 70-х годах XX века и продолжается по сей день.

Карты Таро помогают облегчить наше движение жизнью, поэтому узнайте больше о грядущем месяце в таропрогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта луны "Тройка кубков"

"Тройка кубков" — это карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам этого мистического инструмента для гадания. Масть кубков в картах Таро символизирует любовь и дружбу, страсть и чувство. А именно эта карта Таро сообщает о том, что в отношениях вам следует не забывать о дружбе, ощущениях праздника, командном духе и щедрости.

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Также она свидетельствует о достатке и необходимости исцеления вашей души, приятном окружении, возможности обрести новых друзей или команду единомышленников. Надейтесь на подарки судьбы. Эта карта предлагает вам делиться своей радостью и оптимизмом с другими людьми, разделяющими ваши взгляды и идеи.

Она предвещает совместное переживание определенных эмоций, например, такие как симпатия и сочувствие. Если вы сейчас беспокоитесь о вашей любви, то нужно для начала заняться своими делами, построить гармонию и новые планы, а затем поделиться с партнером новыми чувствами.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта луны "Туз мечей"

Эта карта относится к масти мечей, которые связаны со стихией воздуха и олицетворяют острый ум, испытание и борьбу. Туз является апофеозом определенной масти.

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Она говорит, что пора избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логически объяснять себе определенные явления, осознавать, что плохо, а что – хорошо. Столкнитесь с реальностью и пройдите экзамен судьбы. Проанализируйте свою мотивацию, не забывайте об изобретательности и остроте разума.

Эта карта появляется тогда, когда что-то в вашей душе стремится к выражению и наконец достигните справедливости. Также эта карта символизирует логику и уверенность в возникновении перед трудностями жизни. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого. "Туз жезлов" — это карта стойкости, решительности и максимальной внутренней честности. Сейчас вы можете прояснить ситуацию, рассеять сомнения и тогда дорога для вас откроется.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Страшный суд"

Эта карта указывает на увольнение, осуждение, внутренний конфликт, трансформацию и изменения. Она напоминает, что пора ответить за сделанное в прошлом, переоценить свои ценности, достичь цели и т.д.

Настает время для того, чтобы обрести истину. Сделайте выбор сами и не вините потом других в ваших проблемах. Избавьтесь от старых взглядов на жизнь, которые не правильны. Признайте, что взяли на себя слишком большую ответственность за счастье других людей.

Достаточно принимать решения на основе неприятных фактов, уничтожит все препятствия, пора увидеть новые возможности и сделать правильный выбор.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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