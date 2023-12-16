Стала известна причина смерти актера Мэтью Перри: подробности

Звезда "Друзей" Мэттью Перри умер в результате "острого влияния кетамина" и последующего утопления, свидетельствует отчет вскрытия.

Об этом пишет CCN.

В отчете, опубликованном в пятницу управлением судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса, показано, что кровь Перри обнаружила положительный результат на кетамине, который, как известно, лечит депрессию и тревогу.

«При высоких уровнях кетамина, выявленных в его посмертных образцах крови, основные летальные исходы были бы от чрезмерной стимуляции сердечно-сосудистой системы, так и от угнетения дыхания», — говорится в отчете. Согласно сообщению, смерть признана несчастным случаем.

Перри был обнаружен лицом вниз в бассейне своего дома в Малибу 28 октября. Власти тогда заявили, что не было ни одной нечистой игры.

54-летний актер был найден «без сознания в отдельном джакузе», — сказал тогда CNN представитель пожарной службы Лос-Анджелеса.

Согласно сообщению о вскрытии, Перри «получил инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии и тревоги».

В отчете далее объясняется, что кетамин имеет медицинское и хирургическое применение как анестетик, а также известен как рекреационный наркотик «главным образом из-за его диссоциативной природы, указывающей на разъединение ума и тела. Он также может иметь кратковременные галлюцинаторные и психоделические эффекты.

Последнее известное лечение Перри было проведено за полторы недели до его смерти, как утверждает вскрытие, значительно превышающее время, которое он все еще имел в его организме после лечения.

Помощник нашел нереагирующее тело Перри в бассейне после того, как он вернулся домой по поручениям, показывает итог расследования его отчета о вскрытии.

«Помощник прыгнул в бассейн, посадил умершего в сидячее положение на лестнице и позвонил в 911 году», — говорится в отчете.

Утопление считается фактором, способствовавшим смерти Перри, «из-за вероятности погружения в бассейн, когда он терял сознание», — говорится в разрезе.

«Помощник не сообщал о каких-либо недавних болезнях, жалобах, употреблении алкоголя или наркотиков», — говорится в отчете.

Касторовое масло является мощным препаратом, который используется в больницах в основном как анестетик, хотя исследования также показали, что он имеет значительную перспективу в лечении тяжелой депрессии, тревоги и суицидальных мыслей. Его можно нелегально использовать как клубный наркотик, создающий интенсивный кайф и диссоциативный эффект.

В 2019 году Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США одобрило близкого родственника под названием эскетамин, который используется как назальный спрей, для лечения устойчивой к лечению депрессии.

Эксперты говорят, что хотя уровни кетамина в организме Перри были очень высокими, непонятно, были бы они смертельны сами по себе.

Доктор Эд Боер, профессор безотлагательной медицины в медицинском центре Векснера Университета штата Огайо, сказал, что "повышенные концентрации кетамина свидетельствуют о высоком уровне употребления".

«Учитывая, что его последняя терапия кетамином была, по крайней мере, неделю назад, нельзя исключить неправильное использование — даже рекреационное», — добавил он.

Доктор Виктор Видн, профессор кафедры судебной экспертизы Университета Джорджа Вашингтона, сказал, что люди могут по-разному реагировать на разные уровни кетамина и что он может стать смертельным из-за его влияния на дыхание.

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Напомним, недавно Дженнифер Энистон показала скриншоты по их личной с Мэттью Перри переписке. Звезда культового сериала поделилась с поклонниками эмоциями от пережитой потери.

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